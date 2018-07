Giochi 2016, Fontana, no dalla Appendino

MILANO, 6 LUG - "Noi avevamo detto fin dal primo momento che eravamo disposti a dialogare con Torino, è stata la sindaca a dire 'o noi o nessuno'. Quindi la domanda non va rivolta a me o al sindaco Sala ma al sindaco Appendino": così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto sull'ipotesi di un ticket Milano-Torino per la candidatura italiana a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "Milano e la Lombardia sono la soluzione migliore, ma non tutti hanno la stessa idea" ha aggiunto Fontana, a margine dell'iniziativa Cantieri aperti a Cascina Triulza.