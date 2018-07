Milan: Mirabelli, mercato a saldo zero

MILANO, 6 LUG - "Zaza? Non stiamo prendendo in considerazione acquisti perché non sappiamo cosa abbiamo in tasca. Come quando hai fame, guardi il portafoglio e decidi se mangiare un panino con la mortadella o caviale e champagne. Lo sapremo solo quando avremo fatto qualcosa in uscita". Così il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, facendo il punto sul mercato rossonero. "Rispetto all'anno scorso ci è arrivata qualche entrata in meno, magari dalla Cina, o perché non faremo l'Europa League. Dovremo fare un mercato a saldo zero", ha detto a Sky precisando che "non andrà via e non arriverà nessuno se non chi vuole Gattuso. Faremo solo acquisti di qualità, a costo di restare quelli che siamo". "Può essere ceduto qualche big? Decide Gattuso, quando dirà che può rinunciare a un big lo ascolteremo", ha concluso Mirabelli.