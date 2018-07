«Il Catania non può più sostare in Serie C. C'è un progetto che mi stuzzica al di là dei tre anni di contratto. Per vincere bisognerà essere degni di questa maglia e della città. Ci sono giocatori che non reggono alla pressione di un campionato a vincere. E sono più bravi a spingere per la salvezza. Qui si dovrà soffrire per arrivare al traguardo». Andrea Sottil va subito al dunque e spiega, nel giorno della sua presentazione, perché ha scelto di allenare il Catania: «La tentazione di allenare in Serie B dopo averla conquistata a Livorno c'era, innegabile. Però il richiamo di Catania è irresistibile. Possiamo fare le cose per bene. Questo club è in Serie C, ma ha tutto per tornare in A: pubblico, club, organizzazione, stadio, centro sportivo».

L'ad Pietro Lo Monaco ha anche tracciato un paio di linee a proposito della campagna acquisti: «Silvestri del Trapani? Non lo conosco (ma sorrideva, ndr), Marchese e Russotto non fanno parte dei piani per la stagione ventura. Bogdan sarà ceduto in serie superiore e lo stesso potrebbe accadere per Barisic. Lodi? Confermato, così come Biagianti, Pisseri, Aya, Manneh, Di Grazia e qualche altro ancora».

FOTOSERVIZIO DI FILIPPO GALTIERI