ROMA, 6 LUG - Serena Williams si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon: la statunitense ex n.1 del mondo, che è la 25/a testa di serie dello Slam londinese, ha superato per 7-5 7-6 la francese Kristina Mladenovic. Si ferma invece al terzo turno la sorella Venus, battuta 6-2 6-7 8-6 dall'olandese Kiki Bertens.