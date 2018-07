Equitazione: Endurance a San Rossore

ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un cavaliere, convocati dalla FISE per i prossimi FEI Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, sfida continentale giovanile ospitata all'interno del Toscana Endurance Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival). L'appuntamento è a Pisa San Rossore dal 24 al 27 luglio. Tra gli azzurri spicca l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio 2016) Camilla Coppini. Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Il presidente Fise Marco di Paola ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra: "L'Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un'occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore".