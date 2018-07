Vela: Melges 40,Inga ribalta e ora guida

ROMA, 7 LUG - Il campo di regata dello Yacht club Costa Smeralda, che ospita il One ocean melges 40 Grand prix, 2/a tappa del circuito per la flotta Melges 40 di vela, ha regalato una giornata perfetta. Dopo il nulla di fatto di ieri (a causa del maestrale da 40 nodi), Porto Cervo ha regalato oggi condizioni perfette, con vento costante tra i 15 e 20 nodi. La terza e penultima giornata del programma ha visto protagonista il team dello svedese Richard Goransson (affiancato da Cameron Appleton), leader del circuito e uomo da battere in questo 2018. Inga è riuscita a incassare due secondi posti e un successo quali parziali di giornata nelle tre prove disputate. Risultati che le permettono di spodestare dalla vetta il giapponese Sikon, di Yukihiro Ishida (con lo spagnolo Manuel Weiller alla tattica), che aveva iniziato la giornata, conquistando un agevole successo. I dettagli hanno fatto la differenza nella seconda e terza prova, con i successi dell'italiano Stig di Alessandro Rombelli e Inga di Richard Goransson.