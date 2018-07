Nibali: giallo passione: «Posso vincere il Tour»

La strada del grande sogno è tracciata. Ed ha un colore vivo come il giallo. Quattro anni dopo la prima vittoria in terra di Francia, Vincenzo Nibali va al Tour de France, giunto all’edizione numero 105, con concrete speranze di agguantare la seconda vittoria in carriera. Dopo la straordinaria vittoria di Milano-Sanremo, con il colpo di mano finale e imprevedibile sul Poggio, lo Squalo dello Stretto parte oggi da Noirmoutier-en l'Île, nella regione della Vandea, convinto di potersela giocare sino alla fine.

La condizione di forma in continuo crescendo, come dimostrano le ultime uscite, la compattezza della squadra, con una Bahrain ben assortita su tutti i terreni in particolare sulle salite, e un percorso adatto alle sue caratteristiche, che prevede il pavé nell’arrivo di Roubaix, fanno ben sperare i tifosi del messinese e gli appassionati di ciclismo.

Il tutto a 20 anni dalla vittoria di Pantani, dal quel 1998 capolavoro, che Froome, il principale candidato al successo finale vuole ripetere. I primi giorni chiariranno tutto, la strada emetterà i verdetti.

«Penso - ci ha confessato il campione messinese, sentito in esclusiva prima della partenza - di arrivarci con la giusta condizione. Sabato scorso al campionato italiano ho avuto buone sensazioni e, durante il ritiro in Val di Fassa, abbiamo lavorato bene. Ora la parola passa alla corsa».

Il campionato italiano a Darfo Boario è stato un test per lei e la squadra.

«Le risposte sono state buone. Ho provato ad allungare un paio di volte ma ero controllassimo e il percorso non permetteva grandi differenze».

La Bahrain scende al suo fianco con una squadra completa e pronta a sostenerla su tutti i terreni. In salita, in particolare.

«La squadra del Tour è davvero molto forte. In salita, avrò dei compagni che mi aiuteranno, penso a Pellizotti e a Pozzovivo, ma anche ai due fratelli Izagirre. Pellizzotti e Pozzo? Due grandi uomini e due grandi compagini di squadra. Di certo, la loro esperienza mi farà molto comodo».

Il percorso del Tour le si addice. I primi dieci giorni, però, occorre fare attenzione. quale tappa della prima fase ha cerchiato in rosso?

«Sono due, in realtà. La terza con la cronometro a squadre e, poi, quella con arrivo a Roubaix dopo tanto pavé. Quest’ultima, dovesse piovere, potrebbe essere veramente una tappa spartiacque del Tour».

Dei cinque arrivi in salita quale pensa possa essere il più ostico?

«Al Delfinato abbiamo corso sullo stesso tracciato della tappa che arriva a La Rosiere e devo dire che è davvero impegnativa. Poi c’è l’incognita della tappa pirenaica di soli 65 km e li potrebbero succedere tante cose».

Froome ci sarà. l duello è già fissato o secondo lei ci possono essere altri favori per la vittoria finale?

«A leggere la lista dei partenti ci si rende subito conto che questa sarà una grande edizione. Froome a parte, sono tanti i pretendenti alla vittoria finale. Qualche nome? Dumoulin, Porte, Bardet e Quintana».

Tour, tra i più difficili di sempre. Rispetto al Giro quali difficoltà presenta in più?

«Al Tour c’è sempre un grande agonismo e anche la tappa che sulla carta sembra semplice può trasformarsi in una vera battaglia. Sempre attenti».

Tutta l'Italia è pronta a sostenerla, ora più che mai. Sente l’affetto della gente alla vigilia di questo grande appuntamento?

«Sì e ringrazio tutti quelli che mi sostengono. Mi fa molto piacere sentire tutto questo affetto, significa che qualcosa di buono ho fatto nella mia carriera».

Se chiude gli occhi e pensa all'arrivo di Parigi…

«Innanzitutto, vorrebbe dire che tutto è andato bene e che sto per concludere un altro grande giro. Sono molto sereno e parto con la consapevolezza di essere pronto per far bene, poi andrà come andrà».

Proprio il percorso ha convinto Nibali nella scelta di tentare il bis, impostando la preparazione proprio sull’appuntamento francese. Nel 2014, con la maglia di campione d’Italia, il messinese trionfò ai Campi Elisi di Peraud e Pinot, vincendo 4 tappe su terreni diversi, ma mettendo una seria ipoteca sul successo col terzo posto nell’arrivo di Arenberg con l’inferno del pavè. Capolavori che fecero storia come la zampata di Sheffield, quando anticipò Van Avermaet e Kwiatkowski e indossò la maglia gialla, e i trionfi di Planches des Belles Filles (14 luglio, battuti Pinot e Valverde), Chamrousse (staccato Maijka), e all’Hautacam, quando anticipò Pinot). Il terreno per attaccare e mostrare i muscoli non manca. Lo Squalo ha voglia di alzare la pinna. Sino al 29 luglio le occasioni non mancheranno. Froome e gli altri candidati alla vittoria finale sono avvisati.