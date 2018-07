Mondiali, l'Inghilterra sogna

ROMA, 8 LUG - Fa festa l'Inghilterra, fresca di accesso alla semifinale dei Mondiali di calcio e i media britannici ritrovano l'entusiasmo per la loro nazionale di calcio, per troppo tempo lontana dalle posizioni di vertice nei grandi tornei internazionali. "Storica vittoria dei quarti di finale" scrive l'edizione online del Daily Telegraph, sottolineando che l'Inghilterra era dal 1990 che non arrivava fra i primi quattro ai Mondiali. E poi via con l'esultanza: "i giocatori possono tornare come eroi". Anche il Times partecipa al sogno collettivo, "abbiamo seppellito i fantasmi del passato -scrive- e abbiamo imparato ad amare di nuovo la nostra squadra". E poi tante foto sul sito per raccontare la gioia dei tifosi. Il Guardian riporta le parole del tecnico Southgate: "non avevamo mai immaginato di tornare a casa. Siamo arrivati fin qui perchè il collettivo è forte". Il tecnico rivelazione aggiunge poi soddisfatto: "siamo una squadra giovane che sta maturando di fronte ai nostri occhi. Possiamo migliorare".