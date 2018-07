Wimbledon: riposo in attesa della Giorgi

LONDRA, 8 LUG - Giornata di riposo a Wimbledon. Come da tradizione, la prima domenica dei Championships non si gioca, nell'attesa del super-lunedì che proporrà 16 ottavi di finale, tra i quali quello che vedrà impegnata Camila Giorgi. Dopo sei giorni di match sulla nobile erba dell'All England Club, oggi si riposa. Domani inizia la seconda settimana della 132/a edizione del più prestigioso e antico torneo di tennis al mondo. In campo anche Camila Giorgi, unica azzurra rimasta nei due tabelloni, che insegue il miglior risultato a Wimbledon, i quarti di finale. Contro la ceca Katerina Siniakova, la 26enne di Macerata ha eguagliato il suo miglior risultato, gli ottavi, già raggiunti sei anni fa (quando venne eliminata da Aga Radwanska). Domani la attende la mancina russa Ekaterina Makarova, n. 35 del ranking mondiale, con la quale non ci sono precedenti. "Non cambierò mai il mio stile di gioco, anche se è mancina per meno cambia nulla", ha assicurato Camila.