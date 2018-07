Chadli, con Francia vogliamo bis Brasile

ROMA, 8 LUG - "Quante emozioni ho vissuto con la vittoria sul Brasile, le stesse emozioni voglio viverle ogni giorno. Paura della Francia? Tutte le squadre si possono battere, noi rispettiamo tutti ma, se scendiamo in campo con la paura di perdere, allora non saremo mai in grado di battere qualsiasi avversario". Così, a due giorni dalla semifinale contro la Francia, Nacer Chadli, centrocampista del Belgio che gioca in Inghilterra, con la maglia del West Bromwich Albion. La sfida contro la Francia - aggiunge - sarà la più importante della nostra vita e non vogliamo fallire. Anche perché, l'entusiasmo in Belgio dopo la vittoria sul Brasile è stato meraviglioso e contagioso. Però, noi vogliamo rimanere con i piedi per terra".