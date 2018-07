Roma, Manolas avvisa i compagni

ROMA 9 LUG - Migliorarsi in campionato e ripetersi in Europa. E' questo che Kostas Manolas chiede alla Roma, mettendo in guardia vecchi compagni e nuovi acquisti nel primo giorno di ritiro a Trigoria: "Tutti dovremo lavorare sodo altrimenti gli obiettivi non si centrano". "Mi sembra che la squadra abbia un buon gruppo, però voglio vedere che lavoriamo assieme e duramente perché questa preparazione è la più importante di tutte" spiega il difensore greco ai microfoni della radio ufficiale giallorossa, sottolineando quello che a suo modo di vedere rappresenta un plus rispetto alla passata stagione: "Ripartire con Di Francesco sarà un vantaggio. Lo scorso anno dovevamo imparare come lavorava, ora invece sappiamo esattamente cosa vuole e lavoreremo sicuramente meglio. Come ho sempre detto io cercherò di fare il massimo per la squadra. Sono contento di essere qui, ho rinnovato l'anno scorso e sono convinto che quest'anno andrà ancora meglio rispetto alla passata stagione".