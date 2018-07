Psg, pronti 270 milioni per Coutinho

ROMA, 9 LUG - Dopo Neymar, il Paris St. Germain vuole Philippe Coutinho. L'idea è del presidente del club parigino Al Khelaifi che, secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, avrebbe fatto pervenire ai rappresentanti dell'ex interista un'offerta di 270 milioni, che sarebbe il nuovo record in fatto di trasferimenti (attualmente sono i 222 milioni pagati, sempre dal Psg, l'anno scorso per Neymar). Il quotidiano di Barcellona ricorda anche che i rapporti fra la società blaugrana e il Psg non sono idilliaci dopo i recenti trascorsi di mercato, ma non è la prima volta che i parigini tentano di prendere Coutinho: ci provarono anche la scorsa estate, quando però il giocatore preferì rimanere al Liverpool per poi andarsene al Barça a gennaio. Ora però gli agenti del n.11 del Brasile al Mondiale starebbero riflettendo, e la mossa del Psg sarebbe anche un modo per far contento Neymar, che vorrebbe accanto a sè anche nel club il partner che ha in nazionale.