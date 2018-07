ROMA, 9 LUG - Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon: l'azzurra ha sconfitto negli ottavi la russa Ekaterina Makarova in due set con il punteggio di 6-3 6-4. E' il miglior risultato in una prova del Grande Slam per la 26enne di Macerata, che ora incontrerà la vincente del match tra la statunitense Serena Williams e la russa Evgeniya Rodina.