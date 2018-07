Gattuso, ripartiamo con entusiasmo

CARNAGO (VARESE), 9 LUG - "Dobbiamo ripartire con grande entusiasmo: alibi e problemi si mettono da parte, siamo qua per lavorare. Poi vedremo dove arriveremo, i problemi ci sono e ci sono stati, ma noi abbiamo il dovere di guardare avanti": così Rino Gattuso nel giorno del raduno del Milan, accompagnato dalle notizie su un imminente cambio di proprietà. "Sono stati 50 giorni non facili per me ma ho passato di peggio, anche in società non come il Milan - ha detto -. Ho sentito tante voci, a oggi nessun giocatore ha chiesto di andare via".