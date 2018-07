Calcio Catania, il ds Argurio non si nasconde: «Quest'anno "dobbiamo" vincere»

Un giorno di relax a casa, ma ormai la vita di Christian Argurio è una simbiosi assoluta con l'auricolare del telefonino. Una sorta di impianto naturale stabile dal quale non si separa. Mai. E la frase «il mercato non dorme» è la risposta a ogni tentativo di dissuasione. Il Catania, come dice il suo mentore Pietro Lo Monaco, anche la notte tiene un occhio chiuso e uno aperto. In effetti i movimenti di questi giorni confermano la volontà di un rinnovamento che non è rivoluzione totale. Ma quasi.

Argurio lo incontriamo in esclusiva, ma la premessa è una e una sola: «Con questa scusa non veniteci a chiedere gli affari prossimi venturi».

Sarebbe stato fin troppo facile. Quanto meno che Catania nascerà?

«Il lavoro che non si ferma mai va verso una direzione: far tornare il Catania dove merita».

Comincia la settimana del ritiro e ci saranno novità?

«Come ha detto il direttore Lo Monaco ci sono idee chiare sulle operazioni in entrata. C'è stato e c'è un confronto continuo con Sottil. Il mercato è ancora calmo, ma ci stiamo muovendo».

La lista bloccata dei 14 over penalizza molto.

«Penalizza tutti: club e giocatori. Blocca le uscite o le entrate. Diventa un gioco a incastro».

Avete appuntamenti imminenti, però, da quel che trapela.

«Come abbiamo sempre fatto, con il direttore Lo Monaco andremo a Milano per discutere con altre società quando sarà il momento di incontrarci di presenza. Altrimenti c'è questo (e mostra il telefonino, ndr)».

L'altro giorno, proprio l'ad ha lodato il suo lavoro continuo. Ci sono state parole di apprezzamento e un contratto che s'allunga fino al 2020.

«Sentire che proprio il direttore discuteva della conferma è stato gratificante. Avevo un contratto che non era in scadenza, Lo Monaco mi ha chiamato e mi ha detto che aveva intenzione di prolungarlo. Se queste attestazioni di stima arrivano da persone di calcio come lui vuol dire che il metodo è stato gradito».

Al di là delle parole, il Catania comincia una stagione molto complicata.

«Quest'anno “dobbiamo” vincere, dopo il “volevamo” dell'anno scorso non ci saranno mezzi termini ed è giusto che senza ipocrisie si manifesti la volontà di lasciare la Serie C».

Per lei sarà la terza stagione.

«La comincio con enorme entusiasmo e credendo in quello che facciamo. La società deve passare attraverso passi obbligati, quelli del risanamento della ricostruzione. Lo ripetono tutti e mi aggiungo al coro di voci: in Serie C siamo fuori posto».

Ci sono stati più tentativi.

«Il primo anno è stato quello durante il quale abbiamo avuto la percezione di quello che possiamo fare, poi abbiamo sfiorato la B e ci è sfuggita».

Comincia il periodo di Sottil. Ci spiega come siete arrivati all'accordo?

«Sottil è saltato subito alla nostra attenzione, ma c'era in ballo il suo contratto con il Livorno che era stato appena promosso in B. Non sembrava un'ipotesi facile, ma il suo nome è stato sempre nella testa della dirigenza, per quello che ha fatto come allenatore».

E a Livorno aveva appena vinto.

«Per di più ha vinto un campionato difficile in una piazza calda e con tutte le complicazioni che sono sorte. A Siracusa aveva fatto bene, ha la grande qualità nel fare giocare le squadre, ha la perseveranza che dimostra anche quando parli con lui. Insomma, c'è la giusta convinzione in senso positivo, c'è grande ambizione e abbiamo scelto questo profilo al di là del suo passato di giocatore a Catania».

Sottil ha detto che la scelta di Catania è stata dettata dalla programmazione a lunga scadenza. Nel senso che si potrà programmare anche dopo un’auspicabile promozione.

«Ha scelto Catania che ha avuto nel cuore, i tre anni di contratto sono insoliti per i precedenti contratti proposti dal Catania, ma Sottil e la società parlano la stessa lingua e possiamo portare avanti il progetto insieme».

Lo staff dirigenziale è stato confermato in blocco.

«Gli accordi che hanno rinnovato il responsabile dell'area tecnica Mario Marino e il responsabile del vivaio, Alessandro Failla, a parte la felicità per avere al nostro fianco i due dirigenti, visto che c'è grande intesa, dicono che il programma di sviluppo continua a tutti i livelli. Rappresentiamo il Catania e parliamo la stessa lingua e il percorso lo continueremo con maggiore convinzione nei nostri mezzi».

Perché il progetto di Lucarelli non ha portato il Catania in B?

«Lucarelli ha fatto un lavoro positivo, tanto che è andato in B ad allenare il Livorno. Alcune situazioni non hanno girato come si deve».

Due anni con Lo Monaco. Come li riassume?

«Il direttore mai fa le cose per caso. Guarda in prospettiva, io sono reduce dallo scouting, so che si potrà sviluppare il lavoro con la sua grande forza. Ci sono pochi altri dirigenti che hanno progettualità nel breve e nel lungo termine come Lo Monaco».

Ma Bogdan e Barisic, due suoi pupilli, andranno via.

«Possono creare plusvalenze importanti. Barisic l'ho portato dalla Slovenia nel 2012, ho voluto che tornasse dall'Andria e ha fatto benissimo con noi. Bogdan lo conoscevo quando era un ragazzino, è cresciuto in una scuola calcio croata allenata dal padre, poi ha fatto una trafila all'estero. A Vicenza non giocava e quando si è svincolato abbiamo concluso a zero euro il trasferimento a Catania».