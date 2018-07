Eurolega: AX Milano apre stagione

MILANO, 9 LUG - Sarà l'Olimpia Milano ad avere l'onore di giocare la prima palla a due della prossima Eurolega. I campioni d'Italia, nella prima giornata, giocheranno a Podgorica, in Montenegro, giovedì 11 ottobre, contro il Buducnost Voli. Una partita dal significato particolare: le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate prima. Il Buducnost Voli Podgorica ha conquistato l'accesso all'Eurolega con una vera impresa: nell'ultima stagione ha conquistato per la prima volta la Lega Adriatica, battendo la Stella Rossa. Il calendario completo della manifestazione verrà pubblicato domani dalla Eurolega.