Calcio, due ritorni in casa Palermo: Tedino e Foschi

PALERMO - Il Palermo ha scelto di richiamare in panchina l'allenatore veneto Bruno Tedino. E dunque Roberto Stellone, con il quale la società ha trovato un accordo, lascia i rosanero. Tedino dirigerà il primo allenamento della nuova stagione domenica 15 luglio, nel ritiro di Sappada, in provincia di Udine.

«Sono molto felice e carico - afferma Tedino -. Mi piacerebbe ripartire con quell'immutato spirito di sacrificio e di lavoro che ha sempre contraddistinto la squadra. Sono determinato e ringrazio la società per avermi dato nuovamente fiducia, proveremo a ricambiarla con il lavoro sul campo. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con la squadra, sono convinto che potremo divertirci, interpretando il prossimo campionato con uno spirito propositivo. Avverto nell'aria - ha concluso l'allenatore - lo spirito giusto per pervenire a un buonissimo risultato».

Quello di Tedino per altro non è l'unico ritorno. Il Palermo ha infatti ufficializza anche il ritorno di Rino Foschi col ruolo di nuovo direttore dell’area tecnica. Insieme al dirigente romagnolo, si sono legati al club rosanero anche Maurizio Marin (collaboratore area tecnica) e Giuseppe Corti (responsabile area scouting). «La società - si legge in una nota - ringrazia Aladino Valoti per il lavoro svolto».