ROMA, 9 LUG - "Apprezziamo i commenti di Lewis Hamilton di oggi per le scuse di Kimi Raikkonen dopo il Gran premio d'Inghilterra". E' quanto scrive la Ferrari sul proprio profilo Twitter, a proposito del tamponamento al via a Silverstone tra la Rossa di Raikkonen e la Mercedes del campione del mondo. "In particolare - aggiunge il team di Maranello - apprezziamo quando Lewis ha descritto l'episodio della partenza come un incidente di gara".