Mondiali: Argentina, in 3 su Sampaoli

ROMA, 10 LUG - In Argentina infuriano le polemiche su Jorge Sampaoli e si intrecciano le voci sul futuro del tecnico che dovrebbe essere esonerato dalla guida della nazionale. A impedire una decisione che l'Afa (la federcalcio argentina) avrebbe preso dopo il Mondiale in Russia c'è il fatto che il tecnico a suo tempo ha firmato un accordo quinquennale con salata penale (sembra che sia 20 milioni di dollari) in caso di rescissione anticipata. Intanto, nel corso di una trasmissione televisiva Claudio Borghi, campione del mondo (da riserva) 1986 e poi apprezzato allenatore soprattutto in Cile, ha chiesto la cacciata di Sampaoli A venire in aiuto della federazione argentina c'è anche il fatto che, nonostante quanto poco di buono fatto da Sampaoli in Russia, ci sarebbero ben tre federazioni interessate ad ingaggiarlo come tecnico delle rispettive nazionali. Si tratterebbe di Usa, che ai Mondiali non c'era, Costarica e Messico, quest'ultima perché Juan Carlos Osorio non dovrebbe rimanere alla guida del 'Tri'.