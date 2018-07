Halilovic, essere al Milan grande onore

CARNAGO (VARESE), 10 LUG - "Essere al Milan è un grande onore, un grande passo per me. Qui voglio mostrare il mio valore, cosa posso fare". Alen Halilovic, centrocampista di 22 anni, vuole ripartire dopo qualche stagione buia. Quattro anni fa era considerato l'astro nascente del calcio croato, arriva al Milan come una scommessa, in un mercato a saldo zero."Sono arrivato al Barcellona - evidenzia Halilovic - molto giovane, dovevo giocare ma non avuto molte opportunità. Ora a 22 anni ho più di 90 partite tra i professionisti, arrivo al Milan al momento giusto". Halilovic è entusiasta di poter essere allenato da Gattuso: "Ho parlato con il mister, ho avuto un'ottima impressione. Mi ha spiegato tutto, è sempre a disposizione e posso parlare con lui sempre e comunque. Gattuso dà tutto per i suoi giocatori e chiede il 100% anche quando siamo stanchi. È importante per me avere un allenatore così. Ha detto che vuole utilizzarmi da mezzala? Bene, è un ruolo che mi piace. Voglio dare il 100%, lottare per la squadra e i nostri tifosi".