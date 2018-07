Samp, arrivano 2 brasiliani

GENOVA, 10 LUG - Il nuovo portiere della Sampdoria è il brasiliano Jandrei: arriva a titolo definitivo dalla Chapecoense. Trovata l'intesa dopo i problemi registrati nei giorni scorsi quando il club sudamericano aveva alzato il prezzo del cartellino del giocatore: ai brasiliani dovrebbero andare 3,5 milioni. Per il portiere si parla di un biennale. E dal Brasile arriverà anche il terzino sinistro: è il 22enne Junior Tavares acquistato dal San Paolo in prestito con diritto di riscatto. Fronte uscite: i cinesi del Jiangsu Suning insistono per l'attaccante colombiano Duvan Zapata che sta decidendo se accettare l'offerta.