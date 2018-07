ROMA, 10 LUG - L'argentino Juan Martin Del Potro è l'ultimo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale di Wimbledon: ha battuto negli ottavi il francese Gilles Simon per 7-6 (7-1) 7-6 (7-5) 5-7 7-6 (7-5). Il match era stato sospeso ieri sera per l'oscurità alla fine del terzo set. Prossimo avversario di Del Potro (n.5 del seeding) sarà lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo ma testa di serie n.2 dello Slam londinese.