Fiorentina: Lafont, progetto ambizioso

(ANSA) -FIRENZE, 10 LUG - "Ho scelto la Fiorentina perché è un grande club e ha grandi obiettivi. Io voglio dare sempre il massimo per raggiungere obiettivi importanti". Così il neo portiere viola, il 19enne Alban Lafont, presentato oggi nel ritiro della squadra a Moena (Trento). "Mister Pioli - ha aggiunto - è molto ambizioso. Duro ma molto preparato e disponibile. Voglio preparare al più presto la lingua italiana. Il gruppo è fantastico. L'obiettivo è quello di migliorare la scorsa stagione, a livello personale migliorare sempre di più". Lafont esordirà domani con i viola nella prima amichevole della stagione, contro il Trentino Val di Fassa Team, in programma alle 17.30 al Centro sportivo Cesare Benatti. Oggi pomeriggio intanto allenamento per la squadra sotto una fitta pioggia. Una seduta atletica e tattica (Thereau, Laurini e Graiciar hanno svolto allenamento a parte) - dopo che la mattina Pioli aveva dato libero a tutto la squadra -, davanti a circa un centinaio di tifosi viola per preparare anche l'amichevole di domani.