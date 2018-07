'John Deere' F. Molinari sogna doppietta

ROMA, 11 LUG - Dopo la prima storica vittoria al Quicken Loans National, Francesco Molinari insegue insegue il bis sul PGA Tour. Al John Deere Classic (12-15 luglio) di golf l'azzurro, che ha preferito nuovamente l'America all'Europa, partirà con i favori del pronostico. In una gara priva di star che precede l'Open Championship, terzo major stagionale. Sul percorso del TPC Deere Run (par 71), a Silvis nell'Illinois, il piemontese dovrà fare i conti con il campione in carica Bryson DeChambeau. Nel field pure avversari del calibro di Austin Cook, Bill Haas, Patton Kizzire, Peter Malnati e Chez Reavie. Con gli atleti a stelle e strisce che rappresentano per "Chicco" Molinari la più grande minaccia. Da tenere d'occhio anche Joaquin Niemann. Diventato professionista lo scorso anno, cresciuto nel mito di Sergio Garcia, il cileno dopo un buon inizio sogna la prima vittoria sul massimo circuito statunitense.