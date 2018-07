Golf: Scottish Open, sfilata di star

ROMA, 11 LUG - Sfilata di star allo Scottish Open (10-14 luglio), quinta tappa stagionale delle Rolex Series European Tour che metterà in palio un montepremi di 7 milioni di dollari. Sul "tappeto verde" del Gullane GC prove di major per i big nel torneo che precederà l'attesissimo Open Championship. Tra i player più attesi il britannico Justin Rose (numero 3 mondiale) e l'americano Patrick Reed (campione Masters). E ancora: lo spagnolo Rafa Cabrera Bello (vincitore dell'edizione 2017). Senza dimenticare gli inglesi Ian Poulter, Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick, Danny Willett e Ross Fisher. Oltre alla flotta americana composta pure da Rickie Fowler, Phil Mickelson, Matt Kuchar, Charley Hoffman, Peter Uihlein e Kevin Chappell. Ma in Scozia c'è attesa anche per Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Renato Paratore, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli. Sei gli azzurri con "carta" in gara, tutti ad eccezione di Francesco Molinari, impegnato nel John Deere Classic (PGA Tour).