Ronaldo, la Spagna saluta CR7

ROMA, 11 LUG - "Non c'è un altro come lui": titola così a tutta pagina il quotidiano spagnolo Marca, riferendosi a Cristiano Ronaldo all'indomani dell'annuncio che il campione portoghese è diventato juventino. La stampa spagnola oggi dedica grande risalto alla vicenda occupando le prime pagine. L'altro quotidiano spagnolo As scrive a grandi caratteri: "Ciao Cristiano" e poi: "va alla Juventus per 100 milioni" e "nel Real 450 gol in 438 partite". Anche Sport titola sul portoghese: "Shock Cristiano", e spiega che "il Real accoglie la richiesta della sua stella e lo vende alla Juve per 105 milioni" e conclude: "dopo l'addio di Cr7 e quello di Zidane il club blanco resta senza simboli, e Florentino dovrà usare il libretto degli assegni". Il giornale portoghese A bola fa un gioco di parole in prima E scrive Cr7Juve, sopra l'immagine del campione impegnato in una rovesciata. Mentre O Jogo titola: "dopo Inghilterra e Spagna, Ronaldo parte alla conquista dell'Italia".