Ronaldo:Tajani,arriva messaggio positivo

BRUXELLES, 11 LUG - "Da tifoso sono molto contento", "ma credo che questo sia un messaggio molto positivo anche per l'Italia, per la sua economia e il suo calcio". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della sua squadra del cuore, la Juventus. "Anche Cristiano Ronaldo deve avere nuovi stimoli: ora deve vincere la 4/a Champions consecutiva. Speriamo che arrivi a farcela con la Juve, ma non sottovalutiamo gli avversari", scherza Tajani a margine del lancio al Pe di una campagna sulla salute per i giovani, che ha visto la presenza del tecnico Juve Massimiliano Allegri. "Complimenti alla Juve e al presidente Agnelli. È vero che è costato molto, ma si parlava anche di cifre molto più alte. Dal punto di vista del fair play finanziario è stato pagato un prezzo giusto. È un investimento, non un regalo a un giocatore" sottolinea Tajani "L'arrivo di Ronaldo riempie gli stadi, ma la gente poi si ferma, mangia nei ristoranti, dorme negli alberghi".