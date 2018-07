Vela: Cagliari base squadra olimpica

CAGLIARI, 11 LUG - Cagliari sempre più capitale della vela. Il Comitato di gestione dell'Adsp del mare di Sardegna ha espresso parere favorevole per la destinazione di una parte del terminal polifunzionale del Molo Ichnusa - speculare a quella occupata da Luna Rossa - per il quartier generale della squadra olimpica della Federazione Italiana Vela (Fiv) con una concessione di quattro anni. Un atto, questo, che consentirà alla Fiv di realizzare una base operativa con uffici amministrativi e direttivi, un'area meeting, una palestra con spogliatoi e bagni, un'area deposito attrezzature e una zona relax e mensa. All'esterno, uno spazio sarà dedicato al rimessaggio ed al lavaggio di attrezzature e scafi. "Il basamento della Nazionale olimpica di vela a Cagliari, per i prossimi 4 anni, adiacente all'insediamento di Luna Rossa, promuove Cagliari e la Sardegna come polo internazionale della vela, attribuendoci una irripetibile ribalta mondiale", commenta il presidente dell'Adsp Massimo Deiana.