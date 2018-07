Calcio Catania, parte la campagna abbonamenti: sconti per le famiglie

«Vogliamo aprire ancor di più lo stadio alle famiglie. Padre e madre pagheranno l’abbonamento per intero, il primo figlio solo al 50 per cento, altri figli entreranno gratis ma bisognerà esibire lo stato di famiglia prodotto dal Comune, non verranno accettate autocertificazioni». Antonio Carbone, dirigente del Catania che ha curato la presentazione della campagna tesseramento, parla con orgoglio di questa novità che la società etnea ha ufficializzato ieri.

A Torre del Grifo scorrono le immagini con il riassunto di prezzi e settori, ma anche le immagini di sei giocatori a cui sono state abbinati altrettanti monumenti della città: «Il Catania è Catania» lo slogan coniato per il campionato che verrà. «La città - dichiara l’ad Lo Monaco - deve sentirsi ancor più parte del nostro progetto. I prezzi degli abbonamenti sono rimasti invariati, gli ingressi per ogni singola partita sono leggermente ritoccati per dare risalto al senso di appartenenza. Abbonandosi si dà un segno di ulteriore fiducia al nostro lavoro e alle ambizioni della squadra».

Biagianti con la statua dell’Elefante e lo slogan «Simbolo e cuore»; Franccesco Lodi abbinato a Vincenzo Bellini, statua che si trova in piazza Stericoro (slogan: «Genio indiscusso»); Andrea Di Grazia abbinato alla fontana dell’Amenano in piazza Duomo (slogan «Fiume in piena»; Matteo Pisseri abbinato alla Fortezza del castello Ursino («Inespugnabile»); Rosario Bucolo vicino a Porta Garibaldi (slogan: «Invalicabile»; Curiale abbinato all'anfiteatro romano di piazza Stesicoro (slogan «Il gladiatore».

I prezzi, dunque. Curve 100 euro (ridotto a 70 per donne, under 19 e over 65); tribuna B 150 (ridotto 120); Tribuna A 250 (200 ridotto); tribuna Elite 400 prezzo unico. I prezzi per l’ingresso a ogni singola partita: curva 12 euro, tribuna B 18, tribuna A 25, Elite 55. «Sarà indetta la giornata rossazzurra - confermano Carbone e Lo Monaco - e se facciamo quattro conti chi va in curva per tutto l’anno paga 112 euro per 19 partite, credo che non siano prezzi impossibili, tutt’altro».

I due dirigenti hanno anche parlato con orgoglio di un progetto che coinvolgerà i tifosi: «Stiamo studiando una maglia celebrativa e saranno i tifosi a scegliere il modello presentando le loro idee. La proposta più valida diventerà... maglietta con le firme di tutti i partecipanti».

Altro punto importante sottolineato riguarda la card «Cuore Rossazzurro». Le nuove normative non prevedono per forza di cose l’acquisto della tessera del tifoso, ma l’acquisto della stessa agevolerebbe procedure e tempi ridotti per l’emissione dell’abbonamento, cedibilità agevolata e la possibilità di recarsi in trasferta.

La campagna abbonamenti partirà subito, già da domani. E la novità riguarda la vendita libera che sarà possibile di pari passo con il diritto di prelazione per i vecchi abbonati. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti a Torre del Grifo (lunedì dalle 15,30 alle 18,30, dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, sabato dalle 10,30 alle 12,30). Il Catania Point resterà chiuso però dal 13 al 26 agosto; ai botteghini di piazza Spedini (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 13). Attenzione, a Torre del Grifo saranno rilasciati abbonamenti soltanto per chi sottoscriverà la tessera del tifoso. Per abbonarsi bisogna esibire il documento di identità in originale e in fotocopia; il codice fiscale, l’eventuale abbonamento della stagione scorsa per la prelazione e lo stato di famiglia per usufruire degli sconti famiglia.