Calcio, "colpaccio" del Catania: preso Marotta

Una trattativa nata una decina di giorni fa ma anticipata da "La Sicilia" da due settimane: un affare difficile, molto difficile. Ma il Catania ha lavorato in silenzio e oggi ha avuto al certezza dell'arrivo di Alessandro Marotta, capitano e attaccante del Siena. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale del club rossazzurro sancirà il patto di ferro con il barbuto giustiziere degli etnei nella semifinale dei play off. Marotta, 31 anni, firmerà un biennale e nelle prossime ore sarà a Torre del Grifo per mettersi a disposizione del tecnico Andrea Sottil.

Qualche ora fa, inoltre, i dirigenti hanno anche raggiunto l'accordo con la Ternana per l'acquisto del centrocampista Federico Angiulli, classe 1992. Al club umbro potrebbe andare il centrocampista Caccetta, ma in questo senso sono in corso ancora trattative che verranno limate in serata o al massimo domani. Russotto va verso la risoluzione del contratto.

Approfondimenti sul nostro giornale domani in edicola.