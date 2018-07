Gp Germania: Rossi, speriamo bis Assen

ROMA, 11 LUG - "Il GP della Germania dell'anno scorso non è stato un fine settimana molto positivo per noi, quindi sarà molto importante capire il nostro potenziale questo fine settimana. Dovremo lavorare sodo, partendo dalla prima sessione di prove libere di venerdì, per prepararci per la gara, ma sono fiducioso. Mi sento bene e il mio team sta lavorando davvero bene". Così Valentino Rossi, in avvicinamento alla gara del Sachsenring, "l'ultima prima della breve pausa estiva della MotoGP. Quindi vogliamo fare del nostro meglio per concludere in bellezza la prima parte della stagione. Non so se riusciremo a replicare le buone prestazioni dell'Olanda, ma faremo di tutto per essere ancora con i migliori".