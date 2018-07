NAPOLI, 11 LUG - Tegola per Alex Meret che ha subito la frattura del terzo medio dell'ulna sinistra. Il nuovo portiere del Napoli si è infortunato al secondo giorno di allenamento in ritiro, durante la seduta pomeridiana: Meret ha subìto un colpo al gomito in un contrasto di gioco. Al portiere è stato subito applicato del ghiaccio prima di rientrare negli spogliatoi in anticipo. Successivamente Meret si è sottoposto ad esami clinici che hanno evidenziato la frattura. Il portiere è stato immobilizzato.