Ministri Croazia con maglietta Nazionale

ZAGABRIA, 12 LUG - All'indomani del successo della Croazia sull'Inghilterra e dello storico accesso per la prima volta della nazionale croata in una finale del mondiale di calcio, oggi alla riunione del governo a Zagabria tutti i ministri, compreso il premier Abdrej Plenkovic, si sono presentati indossando la maglietta a scacchi della nazionale di Modric, Mandzukic e compagni. Il premier, congratulandosi con i giocatori, con il ct Zlatko Dalic e l'intero staff della nazionale, ha parlato di 'enorme promozione per la Croazia', e si è augurato che domenica la squadra, nella finale contro la Francia, riesca a portare a termine l'impresa storica conquistando il titolo mondiale. Plenkovic ha al tempo stesso evocato la possibilità della costruzione di un nuovo stadio moderno e adeguato al livello raggiunto dal calcio croato. "Penso che la nazionale se lo meriti", ha detto il premier aggiungendo che ciò sarebbe anche un forte messaggio per le nuove generazioni, incoraggiandole a fare sempre più sport.