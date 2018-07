BRESCIA, 12 LUG - Andrea Caracciolo svincolato dal Brescia, con la cui maglia ha giocato per 12 stagioni, ha scelto di ripartire sempre da una squadra del bresciano, ma di serie C. Così l'Airone ha firmato un contratto biennale con la FeralpiSalò. Caracciolo verrà presentato in grande stile domenica alle 20.30, a seguire una festa aperta al pubblico.