Calciomercato: Marotta sbarca a Catania, firmerà un triennale

CATANIA - Un volo da Firenze a Catania con scalo a Roma. Poco prima delle 23 è arrivato in Sicilia Alessandro Marotta centravanti che ieri si è congedato dal Siena scrivendo sui social un messaggio di commiato e di ringraziamenti. L’attaccante è sbarcato accolto dal diesse del Catania, Christian Argurio e si è recato subito a Torre del Grifo. Qui tra poche ore è in programma il raduno della squadra che comincerà il ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore Andrea Sottil. La firma su un triennale è prevista già in mattinata, Marotta si è detto felice di indossare la maglia del club etneo contro cui ha battagliato nei play off, estromettendo il Catania dalla finalissima.

L’attaccante è stato già salutato dai tifosi che sui social lo hanno incoraggiato ed è già diventato un idolo del pubblico del Massimino. Giocherà in coppia con il riconfermato Curiale o dietro la punta avanzata se Sottil dovesse scegliere il 4-2-3-1. Sul giornale in edicola ricostruiamo la giornata di Marotta con le foto dell’arrivo a Catania e quelle del viaggio affrontato in aereo da Firenze, con le prime impressioni raccolte in aeroporto grazie alla collaborazione del collega di Floridia Alberto Gervasi che ha viaggiato sugli stessi voli.

