Maldini su Dazn, commenterà serie A

MILANO, 13 LUG - Nuova avventura per Paolo Maldini: l'ex difensore del Milan e della Nazionale debutta in nel mondo dei media con Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming del gruppo Perform che si è aggiudicato anche i diritti tv di tre partite di ogni giornata di Serie A, oltre al campionato di B. Nei giorni scorsi filtrava la possibilità di un ritorno come dirigente al Milan dell'ex capitano rossonero, ma l'ipotesi ora sembra meno probabile. Di per sé, a quanto si apprende, non sarebbe incompatibile con il nuovo ruolo di Maldini, che è diventato "brand ambassador per Dazn e sarà coinvolto come opinionista in alcuni big match di Serie A" come ha annunciato Dazn attraverso i social network.