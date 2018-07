Basket: Milano, ecco Mike James

MILANO, 13 LUG - Mike James è ufficialmente un giocatore dell'Ax Milano. "La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sul sito del club - comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con il giocatore Mike James, proveniente dal Panathinaikos Atene". James ha firmato un contratto di due anni con l'opzione per il terzo e diventa, a circa 1,7 milioni a stagione, il giocatore con lo stipendio più alto dell'Olimpia, da quando Giorgio Armani è diventato proprietario. James, playmaker americano di 28 anni, è un giocatore con spiccate doti offensive: dopo aver girato il mondo (con esperienze a Zagabria, Gilboa, Omegna, Vitoria e nella Nba con Phoenix), ha raggiunto l'apice del successo al Panathinaikos, dove ha vinto due volte il titolo e una volta la Coppa di Grecia. È il quinto acquisto estivo di Milano, dopo Della Valle, Brooks, Nedovic e Burns. Da lui Pianigiani si aspetta la leadership necessaria per fare il salto di qualità in Eurolega.