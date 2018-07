Mondiali: Griezmann, voglio la Coppa

ROMA, 13 LUG - "Io voglio vincere la Coppa del Mondo", mentre il Pallone d'Oro "non mi interessa". Parola di Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid e della Francia che domenica in finale si giocherà con la Croazia il titolo mondiale. "Vincere o non vincere il Pallone d'oro conta poco, io voglio vincere la Coppa del Mondo e lascerò tutto ciò che ho sul campo", ha ripetuto in una conferenza stampa a due giorni dal big match il n.7 dei Bleus che, se dovesse vincere domenica avrebbe grandi chance di assicurarsi l'Oscar individuale del calcio (con l'Atletico ha vinto quest'anno anche l'Europa League con due suoi gol nella finale). "Domenica spero di giocare e vincere la partita non mi importa di segnare o no, io voglio solo alzare la coppa", ha insistito Griezmann che ha da poco rinnovato il contratto con il club colchonero. Rispetto a due anni fa, quando la Francia perse la finale in casa contro la sorpresa Portogallo, "stavolta saremo più preparati", ha mandato a dire il 27enne attaccante.