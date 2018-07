Emissario Real contatta papà di Neymar

ROMA, 13 LUG - Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, riporta oggi il brasiliano 'Globoesporte', il club 'blanco' avrebbe già sondato il papà-procuratore del n.10 della Selecao e del Psg, tramite il ds Juni Calafat che avrebbe già preso i primi contatti con l'entourage della stella brasiliana per convincerlo a trasferirsi a Madrid. Neymar ha firmato l'anno scorso un contratto fino al 2022 e inoltre il patron del Psg, Nasser al-Khelaifi ha più vote ribadito l'incedibilità del suo fuoriclasse ma, anche alla luce di queste difficoltà, scrive Globesporte, il Real vuole in ogni caso sondare la disponibilità del ragazzo per mettere eventualmente pressione al club francese, anche se l'operazione, conclude la testata sportiva brasiliana, "resta in salita".