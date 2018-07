Giochi'26: Fontana,dossier Milano valido

MILANO, 13 LUG - "Prima si arriva meglio è. E' un vantaggio soprattutto per il nostro Paese. Dobbiamo dimostrare compattezza e credo che il nostro dossier sia il più attraente. Mi auguro che sia scelto". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato - a margine di un evento a Palazzo Lombardia - la convocazione inviata dal Coni al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per un'analisi tecnica della candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali 2026. "Noi presentiamo la nostra proposta. Se ci verrà chiesto di unirci a Torino o a Cortina ascolteremo e valuteremo tutto con grande disponibilità, non abbiamo pregiudizi", ha concluso Fontana.