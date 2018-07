MotoGp: Aprilia Espargaro vicino top ten

ROMA, 13 LUG - Prima giornata di prove sul circuito tedesco del Sachsenring in vista della gara MotoGP di domenica. Nonostante qualche nuvola minacciosa, le due sessioni si sono svolte in condizioni di asfalto asciutto. Entrambi i piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini hanno concentrato il lavoro sulla scelta della giusta combinazione di gomme, argomento critico sul corto e tortuoso tracciato sassone, sia per la gara sia per la giornata di qualifiche del sabato. Al mattino è stata positiva la prova di Scott Redding che ha chiuso la sessione al nono posto. Nel pomeriggio tutti i piloti si sono migliorati e il più veloce del team italiano è stato Aleix che ha finito tredicesimo a 15 centesimi dalla top ten. Entrare nei migliori dieci rimane il primo obiettivo per Aleix che avrà la sessione FP3 di domani per provare a evitare la prima qualifica e accedere direttamente alla Q2 nei migliori 12 piloti. Scott, pur migliorando il suo crono, ha chiuso al 19esimo posto ma ha ricavato sensazioni positive.