F1: svelato il manifesto del Gp d'Italia

ROMA, 13 LUG - ''E' l'icona della nuova identità di Monza''. Parole tra presente e futuro della Formula 1 in Italia targate Angelo Sticchi Damiani presentando, oggi a Roma nella sede dell'Automobile Club d'Italia, il poster ufficiale del Gran Premio d'Italia 2018 che si correrà da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre 2018. Il presidente dell'Acci e Giuseppe Redaelli, presidente dell'Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA hanno svelato il progetto grafico che rappresenterà la tappa italiana del Campionato del Mondo della massima serie. Il manifesto, creato dallo studio Drudi Performance di Riccione, è il risultato della combinazione tra moderna tecnologia e abilità manuale, e si ispira a quel binomio elettronica-fattore umano che permette alle moderne monoposto di correre in pista. ''L'Aci - ha dichiarato Sticchi Damiani - ha preso in mano le redini del Gran Premio d'Italia, per tutelare la sua storia prestigiosa e proiettarla verso un nuovo e più certo futuro, in un momento cruciale per il mondo dei motori''.