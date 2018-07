A UnoMattina il Mondiale XCat di Stresa

ROMA, 13 LUG - La puntata di oggi di UnoMattina Estate, in onda su RaiUno, nel consueto spazio "Buon Vento" dedicato al mare e agli sport nautici con il giornalistanel di Raisport e skipper Giulio Guazzini ha concentrato l'attenzione sul mondo della motonautica e in particolare della velocità raccontando il mondiale Off-shore X Cat disputato a Stresa sul Lago Maggiore dove protagonisti sono stati i catamarani. In Studio anche l'ingegnere Fabio Buzzi campione famoso per i suoi progetti innovativi, reduce dal recente record mondiale di velocità. Suggestive le immagini d'epoca che hanno ricordato le prime gare di motonautica dispute sul lago Maggiore a Stresa nei primi anni del '900.