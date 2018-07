Akragas, niente iscrizione. Il club è fallito

Dopo circa dieci anni vissuti in crescendo, con tre campionati di Serie C, i biancazzurri, verranno cancellati dalla mappa calcistica italiana. D’altronde, lo si era capito già nella giornata di giovedì quando dopo l’impegno di Alessi, dalla holding iraniana non è stata detta una sola parola, il silenzio più assoluto che testimonia, purtroppo, l’ennesima presa in giro nei confronti di un club che avrà avuto almeno dieci compratori, ma che alla fine tutti si sono dissolti come se niente fosse. Dalla holding iraniana, dopo l’appello di Alessi che assicurava l’iscrizione al campionato di serie D del Gigante, sottoforma di sponsor, si attendeva almeno una lettera, ma così non è stato

L’Akragas sparisce quindi, sparisce tra il silenzio della classe politica locale per non parlare della classe imprenditoriale che non si è mai avvicinata al club.

Il prossimo anno, Agrigento, tranne qualche colpo di coda di qualche ex dirigente che avrebbe manifestato l’intenzione di formare una nuova società e ripartire, almeno dall’Eccellenza, rimarrà senza calcio. Ma ormai non ci fa caso più nessuno visto che la stagione scorsa l’Akragas era stato costretto a giocare, in pratica, l’intera stagione in campo neutro a Siracusa ed i tifosi si erano disinnamorati.

Brutto pensare che si tratta del terzo fallimento in appena trent’anni del club Gigante, evidentemente, dalle nostre parti, programmare è totalmente difficile. La terza serie è stata un lusso che si è pagato a caro prezzo.