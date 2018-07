Wimbledon: match Nadal-Djokovic sospeso

ROMA, 14 LUG - Bisognerà attendere ancora qualche ora per conoscere il nome del secondo finalista a Wimbledon. La semifinale fra Novak Djokovic e Rafa Nadal, infatti, è stata sospeso, perché alle 23 inglesi (la mezzanotte italiana) il circolo londinese che ospita il prestigioso torneo sull'erba chiude come da tradizione i battenti. I due big del tennis mondiale, pertanto, si ritroveranno in campo fra alcune ore per proseguire il match, che è fermo sul 2-1 a favore del serbo, che si è aggiudicato il primo set per 6-4, ha ceduto il secondo allo spagnolo - che si è imposto per 6-3 - quindi ha vinto il terzo al tie-break per 7-6 (11-9). Il vincitore della seconda semifinale affronterà il sudafricano Kevin Anderson che, dopo 6h35', ieri ha superato lo statunitense Jonh Isner.