Calcio, è già partita la stagione del Catania: in 22 a Torre del Grifo

Il primo gruppo di giocatori del Catania convocati per il pre-campionato 2018/2019 è in ritiro già da ieri, a Torre del Grifo: lo ha reso noto la stessa società rossazzurra, aggiungendo che dopo le visite mediche, il raduno ed il pranzo, Biagianti e compagni hanno svolto il primo allenamento agli ordini di mister Sottil e dei suoi collaboratori. Nel programma della prima giornata, corsa in palestra, attivazione agli ordini del preparatore atletico, riscaldamento tecnico e cura del possesso palla.

Di seguito, ecco il primo gruppo di convocati, composto da 22 calciatori:

Angiulli Federico, classe 1992

Aya Ramzi, classe 1990

Barisic Maks, classe 1995

Biagianti Marco, classe 1984

Biancola David, classe 1998

Blondett Edoardo, classe 1992

Bonaccorsi Samuele, classe 1998

Bucolo Rosario, classe 1988

Caccetta Cristian, classe 1986

Ciancio Simone, classe 1987

Curiale Davis, classe 1987

Fabiani Damiano, classe 1999

Graziano Giacomo, classe 1999

Llama Cristian Ezequiel, classe 1986

Lodi Francesco, classe 1984

Lovric Dragan, classe 1996

Manneh Kalifa, classe 1998

Marotta Alessandro, classe 1986

Pisseri Matteo, classe 1991

Rizzo Alessio, classe 1998

Schisciano Simone, classe 1998

Silvestri Tommaso, classe 1991