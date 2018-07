MotoGp: Germania, a Iannone terze libere

ROMA, 14 LUG - E' stato Andrea Iannone il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del Gp di Germania di MotoGp in programma domani sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Suzuki ha fatto segnare il tempo di 1'20"438 precedendo di 99 millesimi Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e di 177 millesimi il britannico Cal Crutchlow (Honda LCR). Quarto tempo per Valentino Rossi: il portacolori della Yamaha accusa un ritardo da Iannone di 281 millesimi e precede gli spagnoli Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto Team, +0,292), Marc Marquez (Honda, +0,296) e Maverick Vinales (Yamaha, +0,335). Attardate le due Ducati ufficiali: Jorge Lorenzo è ottavo con un ritardo di 337 millesimi, Andrea Dovizioso undicesimo a 477 preceduto da Dani Pedrosa (Honda) che due giorni fa ha annunciato il ritiro dalle competizioni a fine stagione.