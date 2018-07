Morto Angelo Cutispoti, imprenditore e pioniere del calcio femminile

Catania - Gli anni della Jolly Componibili... Chi non li ha vissuti s'è perso più di qualcosa di suggestivo, parte della storia sportiva di Catania. Il calcio femminile di una città che prima ha snobbato, poi ha riempito le tribune dello stadio di Gravina e del Cibali, ora Massimino, vinse lo scudetto. Sì, lo scudetto. Era il 1978 e una società di pionieri sbancava lo Stivale del pallone in gonnella. Angelo Cutispoti era il presidente di un miracolo che a distanza di 40 anni i catanesi ricordano sempre con un pizzico di orgoglio.

Cutispoti se n'è andato. Ieri a Motta sono stati celebrati i funerali di uno sportivo e di un imprenditore che ha tracciato una strada. Quella della passione. Nessun paragone, ma era uno di quei dirigenti tutto cuore e ironia che si avvicina di più ad Angelo Massimino. Ha battagliato anche da solo per tenere in vita la sua creatura. Ma ha anche tentato altre strade: quella della pallavolo affiancando i nostri indimenticabili colleghi Nuccio Schillirò ed Enrico Escher quando scalarono le vette del volley nazionale, portando dalla C1 fino alla Serie B1 la Jolly. Cutispoti era lo sponsor, ma anche il dirigente amico. Anche il ciclismo, a Motta, fu marca Cutispoti. E ancora il Siracusa (come vice presidente), il Caltagirone di calcio (aveva aiutato il presidente Iudica), tanto per ricordare qualcuna delle sue imprese.

Era genuino, Angelo. E in tv parlava con il cuore. «Io al Catania? Il presidente Massimino non ha bisogno di aiuti, ma se vuole...» Il video della trasmissione Insieme, storico talk show di Antenna Sicilia condotto da Salvo La Rosa, ospitò una sera Massimino e Cutispoti che fece audience. La Gialappa’s prendeva di mira l’ironia di Cutispoti per i suoi termini in dialetto che piacevano alla gente. Ma Cutispoti su questo giocava molto diventando campione di simpatia. Era un imprenditore lungimirante, un lavoratore che arrivava dalla gavetta che creò occupazione per anni e anni. La Jolly vinse lo scudetto di calcio femminile nel 78 sbaragliando la concorrenza e battendo soprattutto la Lazio, distanziata di sette punti. Poi dovette cedere il titolo all’Alaska Lecce.

Quella squadra, partita negli Anni Settanta, da Nesima, diventò un mito. La formazione base era la seguente: Virgilio; Loritto, Caruso, Summa; Belviso, Pedrale, Musumeci; Carrubba, Lonero, Zuccaro, Macaulo, Reilly. Sì, Rose Reilly, capitano e bomber. Una Maradona di Scozia che nel suo Paese era talmente brava da tentare il Celtic. Non è leggenda ma storia: il club di Glasgow un giorno mandò un osservatore a una partita giovanile. Rose, capelli cortissimi, fisico minuto, segnò otto gol ai maschi. L’osservatore non capì che era una ragazzina e cercò di ingaggiarla. Poi si rese conto... A Catania Rose incontrò un grande estimatore e amico, Gianni D’Agata, fotografo mitico del nostro giornale che ne esaltava le doti agonistiche e in redazione raccontava i suoi gol con il trasporto del grande tifoso. Rose a Catania ha vissuto per qualche anno, gestendo anche un negozio di articoli sportivi. Pluridecorata in Scozia, adesso vive in Patria.

Ieri abbiamo riabbracciato idealmente Pina Loritto, che il calcio non l’ha mai lasciato e che nell’ultima stagione ha allenato i portieri del Pro Megara di calcio a 5 femminile nel campionato regionale. La Loritto, che era il portiere titolare dello scudetto, ricorda: «Siamo stati i primi con la Jolly a vincere subito il campionato di Serie C, poi immediatamente siamo balzati dalla B alla A vincendo lo scudetto. Tutto in pochi mesi».

E lo scudetto? «Rimarrà per sempre un ricordo bellissimo, indelebile. C’erano 15 mila spettatori a spingerci, nel 1978 avere tutto quel pubblico al Cibali era una cosa da non credere. I catanesi ci volevano bene, ci spingevano alla vittoria. Quel giorno battemmo il Conegliano Veneto per 2-1 e scavalcandolo e a tre partite dalla fine eravamo campioni d’Italia. Che emozioni, che festa ci fece la città di Catania. Ancora oggi ho i brividi».

Sul suo presidente, Pina (che trae anni fa per un’emergenza è tornata a giocare all’età di 56 anni nella San Pio X di Armando Drago, dimostrando ancora una volta grande passione) accenna: «Di Cutispoti ricordo la simpatia, in ogni città che visitavamo per disputare le partita, l’accoglienza era eccezionale. Angelo era un uomo che allo sport ha dato tutto. Quando ha dato via la squadra l’ha fatto perché in Federazione l’hanno preso in giro e lui si è stancato».

Dopo la Jolly a Gravina s’è ricreato un ciclo grazie a un altro pioniere e appassionato del calcio femminile: Gianfranco Forza. Per anni, Forza ha portato avanti il suo progetto contro tutto e tutti, poi ha dovuto cedere. E avrebbe meritato più attenzione.

Un ultimo cenno della Loritto su Cutispoti: «Cinque anni andai a trovarlo in azienda, a Catania. Gli feci una sorpresa e si emozionò molto. Mi abbracciò e parlammo dei tempi d’oro, delle vittorie e dei rimpianti per non aver continuato. Lo porterò nel cuore per quello che era: un appassionato vero di sport, un generoso».

All’ultimo saluto, ieri, ha partecipato anche Angelo Busetta, ex allenatore del Catania e amico personale di Cutispoti: «A Caltagirone, nel maschile, ha lavorato al nostro fianco come dirigente. Aveva passione ed era di una bontà che superava la norma».