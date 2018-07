Pugilato: per Pacquiao 60mo successo

(ANSA-AP) - KUALA LUMPUR, 15 LUG - Il leggendario pugile filippino Manny Pacquiao ha conquistato la sua 60ma vittoria battendo per knockout alla 7ma ripresa l'argentino Lucas Matthysse. Pacquiao, 40 anni a dicembre, a fine match ha detto che lam sua "convincente vittoria" è dedicata a chi non credeva a lui e che "l'età non è una barriera". Al suo 23mo anno di carriera 'PacMan' ha superato il 35enne Matthysse in un incontro che si è tenuto nella notte italiana all'Axiata Arena di Kuala Lumpur. "Ecco, sono tornato - ha aggiunto Pacquiao - Non sono ancora 'andato' e sono sempre qui".