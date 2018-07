Basket: Torino ingaggia McAdoo

TORINO, 15 LUG - Nuovo arrivo in casa Auxilium Fiat Torino: è James Michael Ray McAdoo, 25nne centro alto 206 e pesante 109 kg. E' parente del celebre Bob McAdoo, una delle colonne dell'Olimpia Milano negli anni '80. James Michael Ray McAdoo, 25enne di Norfolk, dopo aver frequentato per tre anni l'Università di Nord Carolina, ha vinto due anelli Nba nelle fila dei Golden State Warriors, nel 2015 e nel 2017. Il 31 agosto del 2017 ha firmato un two-way contract (contratto per i giocatori oltre i 15 della rosa per un massimo di 45 a stagione) con i Philadelphia 76ers. Ha terminato la stagione 2017/18 in G-League con i Delaware 87ers. E' stato anche medaglia d'oro nei mondiali under 17 con gli Usa.